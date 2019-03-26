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Травма Криштиану Роналду: стали известны сроки восстановления (фото, видео)
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал травму, полученную им в отборочном матче Евро-2020 против Сербии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (1:1). Напомню, что в самом начале встречи 34-летнему форварду разбили нос, а спустя полчаса Роналду получил травму задней поверхности бедра и попросил замену.
«Не беспокоюсь об этом. Я знаю мое тело. Мне надо будет неделю или две, чтобы вернуться в строй. Сегодня мы играли лучше, чем с Украиной, но когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не идет», — приводит слова Криштиану Роналду Football Italia.
Таким образом, нападающий «Ювентуса» надеется сыграть в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против голландского «Аякса» (10 апреля — в Амстердаме и 16 апреля — в Турине).
Напомню, что после ничьих с Украиной и Сербией Португалия с двумя очками занимает в турнирной таблице группы В третье место, уступая Украине (4 пункта) и Люксембургу (3), но при этом опережая Сербию (1 очко плюс игра в запасе) и Литву (ни одного очка, матч в запасе).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Криштиану Роналду не смогла обыграть в Лиссабоне сборную Украины.
Фото Twitter AS
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