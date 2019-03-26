26.85 / 27.11 30.34 / 30.78
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Травма Криштиану Роналду: стали известны сроки восстановления (фото, видео)

11:09 26 марта 2019 256
Травма Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал травму, полученную им в отборочном матче Евро-2020 против Сербии на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (1:1). Напомню, что в самом начале встречи 34-летнему форварду разбили нос, а спустя полчаса Роналду получил травму задней поверхности бедра и попросил замену.

«Не беспокоюсь об этом. Я знаю мое тело. Мне надо будет неделю или две, чтобы вернуться в строй. Сегодня мы играли лучше, чем с Украиной, но когда мяч не хочет идти в ворота, он в них не идет», — приводит слова Криштиану Роналду Football Italia.

Таким образом, нападающий «Ювентуса» надеется сыграть в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против голландского «Аякса» (10 апреля — в Амстердаме и 16 апреля — в Турине).

Напомню, что после ничьих с Украиной и Сербией Португалия с двумя очками занимает в турнирной таблице группы В третье место, уступая Украине (4 пункта) и Люксембургу (3), но при этом опережая Сербию (1 очко плюс игра в запасе) и Литву (ни одного очка, матч в запасе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Криштиану Роналду не смогла обыграть в Лиссабоне сборную Украины.

Фото Twitter AS

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
+4

Ветер: 4 м/с  С-З
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины