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Оккупанты усилят охрану Крымского моста: что об этом известно
В аннексированном Крыму оккупанты решили взять под особую охрану Крымский мост. К объекту направят специально созданную в Керчи бригаду росгвардейцев.
С момента появления моста Россия постоянно муссирует слухи, что на объекте некие силы готовят «диверсию». Появление спецотряда аналогично объяснили опасениями прибытия диверсантов. Росгвардейцам пообещали большой арсенал для нейтрализации «вредителей» на суше и на море.
Напомним, за последний год в России рухнуло больше полусотни мостов. Из-за этого остро встал вопрос о сроках существования Крымского моста, построенного без соблюдения норм и технологий.
Разведка Минобороны не исключает, что в России могут сами устроить диверсию на мосту, а затем обвинить украинскую сторону.
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