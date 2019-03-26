Украина

Оккупанты усилят охрану Крымского моста: что об этом известно

В аннексированном Крыму оккупанты решили взять под особую охрану Крымский мост. К объекту направят специально созданную в Керчи бригаду росгвардейцев.

С момента появления моста Россия постоянно муссирует слухи, что на объекте некие силы готовят «диверсию». Появление спецотряда аналогично объяснили опасениями прибытия диверсантов. Росгвардейцам пообещали большой арсенал для нейтрализации «вредителей» на суше и на море.

Напомним, за последний год в России рухнуло больше полусотни мостов. Из-за этого остро встал вопрос о сроках существования Крымского моста, построенного без соблюдения норм и технологий.

Разведка Минобороны не исключает, что в России могут сами устроить диверсию на мосту, а затем обвинить украинскую сторону.

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