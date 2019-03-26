Под Тернополем игры детей в электрощитовой обернулись трагедией

Происшествия

В Чорткове Тернопольской области в электрощитовой от удара током погиб ребенок. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Напомним, в Киеве первоклассницу ударило током в школьной столовой.

Трагедия в Чорткове произошла на территории недействующей химчистки вечером 25 марта.

Как выяснила следственно-оперативная группа, четырнадцатилетний восьмиклассник вместе с пятью несовершеннолетними товарищами (все дети 2004−2005 годов рождения) играли в прятки. Место, которое выбрали для развлечений мальчики, было ограждено, но не охранялось.

Во время игры школьники зашли в помещение электрощитовой. Одного из ребят ударило током. Он погиб на месте. Дети сообщили полиции, что двери щитовой были открыты.

Правоохранители обращаются к родителям, чтобы они ответственно относились к воспитанию своих детей, контролировали их поведение, провели с ними беседы, объяснили, что заходить в места, не предназначенные для игр, не всегда безопасно.

Как сообщали «ФАКТЫ», в селе Семеновка Белгород-Днестровского района Одесской области в трансформаторной подстанции обнаружили тело погибшего гражданина Израиля. А в российском городе Чебоксары 14-летняя девочка погибла, принимая ванну по время подзарядки мобильного телефона. В какой-то момент удлинитель выскользнул из ее рук и упал в воду. В результате школьница получила сильный удар током и утонула.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter