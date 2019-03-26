Украинский паспорт поднялся в рейтинге свободы передвижения

Украина

Украинский паспорт снова поднялся в рейтинге паспортов, регулярно составляемом компанией Henley&Partners. Место в списке прямо зависит от возможностей, которые паспорт дает путешественнику. Учитывается количество стран мира, которые можно посетить без оформления визы.

В связи с новыми упрощениями для украинских туристов в рейтинге паспортов документ гражданина Украины поднялся с 41-й на 40-ю позицию. Без визы украинцы могут посетить 128 стран.

Среди государств постсоветского пространства выше Украины в рейтинге только страны Балтии, для которых «безвиз» открыт в 180 странах (для Эстонии — 179). А лидером мирового рейтинга являются Япония, Южная Корея и Сингапур. С паспортом этих стран открыта дорога в 189 государств мира.

Напомним, с 2018 года Индекс паспортов обновляется несколько раз в год. Последний раз список пересматривался в январе 2019-го. Наиболее резкий скачок в рейтинге Украина совершила в 2017 году, когда был открыт «безвиз» со странами Евросоюза.

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