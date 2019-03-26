26.87 / 27.12 30.36 / 30.79
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Запорожьем мужчина бросил в полицейских гранату: выяснились детали происшествия (фото)

14:40 26 марта 2019 64
Лобовое стекло патрульной машины
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны подробности ЧП в Пологовском районе (Запорожская область), где в результате взрыва гранаты были ранены двое полицейских и бросивший ее злоумышленник.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области, в Пологовский отдел полиции поступило сообщение, что в городе Пологи ходит человек с гранатой. На вызов выехало руководство отдела полиции, а также поднятый «по тревоге» личный состав. Полицейские не установили правонарушителя, поэтому опросили свидетелей, получили приметы мужчины и начали отработку района.

«Около 11:00 в городе Пологи по улице Пушкина наряд группы реагирования патрульной полиции установил правонарушителя, однако последний, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату», — говорится в сообщении. В результате взрыва были травмированы два работника группы 1987 и 1985 рождения, а также бросивший гранату злоумышленник 1989 года рождения.

«В настоящее время травмированные доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства и продолжается осмотр места преступления», — подчеркивают в областной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

Киев
+5

Ветер: 4 м/с  С-З
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины