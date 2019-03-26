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Под Запорожьем мужчина бросил в полицейских гранату: выяснились детали происшествия (фото)
Стали известны подробности ЧП в Пологовском районе (Запорожская область), где в результате взрыва гранаты были ранены двое полицейских и бросивший ее злоумышленник.
Как сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области, в Пологовский отдел полиции поступило сообщение, что в городе Пологи ходит человек с гранатой. На вызов выехало руководство отдела полиции, а также поднятый «по тревоге» личный состав. Полицейские не установили правонарушителя, поэтому опросили свидетелей, получили приметы мужчины и начали отработку района.
«Около 11:00 в городе Пологи по улице Пушкина наряд группы реагирования патрульной полиции установил правонарушителя, однако последний, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату», — говорится в сообщении. В результате взрыва были травмированы два работника группы 1987 и 1985 рождения, а также бросивший гранату злоумышленник 1989 года рождения.
«В настоящее время травмированные доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства и продолжается осмотр места преступления», — подчеркивают в областной полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,
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