ЧП под Запорожьем: в полицейских бросили гранату (фото)

Украина

Около полудня во вторник, 26 марта, в городе Пологи (Запорожская область) мужчина бросил гранату в полицейских. В результате ЧП пострадали двое правоохранителей. Ранее сообщалось, что полиция объявила о розыске злоумышленников, которые 8 марта около 23:00 стреляли в патрульных на автодороге М-21 «Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский».

Об инциденте сообщил начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Полицейский утро. 20 минуты назад в городе Пологи (Запорожская область) в полицию поступает анонимный звонок. Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату. Два офицера — Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов — получили контузию и осколочные ранения рук и ног, но задержали преступника. Спасибо за службу», — написал Сергей Князев на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Днепропетровщине патрульный полицейский пострадал от взрыва гранаты, которую бросил в него злоумышленник. Инцидент произошел 17 марта во время патрулирования группы реагирования в Криничанском районе, неподалеку от города Вольногорск.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter