Монетизация льгот на проезд: стало известно о важном решении

Украина

Монетизация льгот на проезд, первый шаг к которой был сделан в марте 2018 года, была заблокирована в суде. Истец оспорил формулу, по которой считалась сумма для выплаты льготникам.

Год назад Кабмин принял решение, что сумму выплаты будут считать, как среднюю по области или городу Киеву стоимость проезда в общественном транспорте, умноженную на 30 (по количеству дней в месяце). Такая формула понравилась не всем. В Окружной административный суд Киева было подано заявление о том, что право на льготный проезд нельзя ограничивать 30-ю поездками. Суд согласился с этими доводами.

Таким образом, суд признал признал противоправной и недействительной ту часть постановления Кабмина, где шла речь о 30 поездках и порядке расчета средней стоимости проезда. Кабинет министров может обжаловать решение суда в апелляции.

Напомним, ранее в Кабмине разъясняли, что упоминаемые в постановлении «30 поездок» — это не окончательная норма, а «минимальная планка». То есть местные органы власти могут компенсировать льготникам суммы, превышающие среднюю стоимость 30 поездок, и именно поэтому окончальное решение о суммах принимается не Кабмином, а на уровне областей.

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