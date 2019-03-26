Тимошенко подписала Хартию межнационального единства с представителями 27 национальных сообществ

Украина

«Мы сделаем Украину успешной, сильной. И нам даже не надо будет каждый раз заглядывать в Хартию — потому что это наш жизненный путь. Вы можете на меня рассчитывать», — заявила лидер «Батьківщини» 26 марта в Ужгороде во время Всеукраинского форума национальных сообществ Украины. В рамках этого мероприятия Юлия Тимошенко подписала с представителями 27 национальных сообществ Хартию межнационального согласия в Украине.

Документ предусматривает разработку и принятие Закона о национальных сообществах Украины, образование Совета межнационального согласия при президенте Украины. Также речь идет об обеспечении баланса между созданием необходимых условий для успешной самореализации граждан всех национальностей.

По словам кандидата в президенты Тимошенко, она никогда не позволит, «чтобы кто-то из украинских граждан, которые приехали из других стран, принадлежащих к другим национальным сообществам, почувствовали на нашей земле хоть минимум дискомфорта, жестокости или обиды».

Тимошенко отметила, что в Украине 130 национальных сообществ, а это почти 11 млн граждан: «Мы объединены общими испытаниями и стремлением счастья. И такое уникальное единство дает нам разнообразие, силу и понимание всего мира. Никто никогда не сможет нас разделить».

По словам политика, парламентский комитет по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, который возглавляет Григорий Немыря, является самым сильным.

«Настоящая жизнь наступит тогда, когда мы научимся любить и слышать друг друга», — подчеркнула Тимошенко, призвав представителей национальных меньшинств после выборов ежедневно работать вместе как одна команда.

«Я буду для вас исполнителем, а не законодателем. Ведь вы лучше знаете, как эту гармонию построить», — сказала Тимошенко.

В свою очередь председатель Совета Национальных сообществ Украины Ашот Аванесян поддержал Юлию Тимошенко, заявив: «Я надеюсь, что когда Юлия Тимошенко станет президентом, у нас наладится управление на местах. Мы верим в вас. Будем поддерживать в дальнейшем и вас, и вашу программу».

Как отметил участник Форума, почетный председатель Совета национальных обществ Николаевской области Султан-Мурад Каймаразов, представители национальных сообществ собрались за одним столом, чтобы сделать свой выбор.

«Выбирая лидера, мы должны видеть его дальновидность. Я вижу в Юлии Тимошенко женщину-мать. Мать прежде всего ответственную, ответственную за свою Родину. Я хочу, чтобы вы стали президентом этой прекрасной страны с красивым народом», — сказал Каймаразов.





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