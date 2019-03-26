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Мир

Американские солдаты попали в ДТП в Польше (фото)

15:17 26 марта 2019 45
Фото с места инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

Столкновение сразу трех военных автомобилей армии США произошло на автомобильной трассе на юге Польши (Малопольское воеводство). В результате ДТП двое военнослужащих были госпитализированы. Об этом польская радиостанция RMF FM сообщила со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Эвелину Буду.

По ее словам, в колонне ехали четыре автомобиля американской армии, которые следовали на территорию Венгрии.

После инцидента автомобили остались на обочине, не затрудняя дорожное движение.

В сети появились фото с трассы.

Напомним, в Польше автомобиль налетел на группу молодых украинцев, в результате трое наших соотечественников погибли.

«ФАКТІ» писали о рекордных ассигнованиях Польши в усиление своей армии для отражения потенциальной российской агрессии.

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