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Происшествия

В Польше автомобиль налетел на группу молодых украинцев: трое погибших

22:53 24 марта 2019 146
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше легковой автомобиль въехал в пешеходов. В результате погибли три украинца. Инцидент произошел на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца в Нижней Силезии.

Группа из пяти пешеходов шла посередине дороги. Легковой автомобиль BMW въехал в них. Три человека погибли: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Все они являются гражданами Украины, пишет УНН.

По словам пресс-секретаря штаба повятской полиции в Болеславце Анны Кублик-Росцишевской, группа шла по несоответствующей полосе движения. Водитель BMW был трезвым.

Как писали «ФАКТЫ», 1 марта в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП. В результате погиб водитель, еще два человека попали в больницу.

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