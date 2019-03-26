Наталья Холоденко впервые показала новорожденную дочь (фото)

Шоу-бизнес

Известный психолог в телеведущая («Украина») Наталья Холоденко, которая в начале марта во второй раз стала мамой, впервые показала новорожденную дочь Вивьен. На своей странице в Instagram 36-летняя мама показала первое фото малышки. Под трогательным снимком она оставила эмоциональный пост — ответ критиканам и хейтерам.

«Девочки собираются на сьемку. А в это время под каждым видео на ютюбе и под статьями в фб разрывает на части женщин со статусом „Счастливая мать, счастливая жена“. Их беспокоит, что я — „страшная, как жаба“ после похудения, что не рожала (ну не может женщина после родов „так выглядеть и скакать на каблуках“, и что психолог я ужасный, „стерва зазвездившаяся“… Ну что поделать? Все принимаю: на перегное отлично растут цветы, а негативная энергия — тоже энергия, в хозяйстве все пригодится», — написала Холоденко.

Также она поделилась в сети милыми подарками для Вивьен, которые ей присылают друзья и поклонники.

«Огромное всем спасибо! Это вызывает у меня детскую радость, а чем больше радости у Холодеши, тем больше золотой пыльцы летит в мир!» — написала под фото Наталья.

Напомним, ведущая шоу «Без паники» скрывала свою беременность и личную жизнь, которая в последнее время круто изменилась. Она развелась с мужем и родила дочь от нового возлюбленного. Старший сын Ларион тяжело переживал развод родителей.

В новом печатном номере газеты «ФАКТЫ» выйдет откровенное интервью с Натальей Холоденко, в котором она рассказала о кардинальных переменах в жизни, разводе, новорожденной дочери и новом возлюбленном.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева снова станет мамой.

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