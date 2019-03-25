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Подкопаева ждет ребенка (фото)
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее супруг Игорь Дубинский ожидают ребенка.
Об этом в социальных сетях сообщила телеведущая Катя Осадчая на страничке «Светской жизни».
У олимпийской чемпионки по гимнастике уже есть двое детей — дочь Каролина и приемный сын Вадим, которого она впервые увидела в донецком детском доме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лилия Подкопаева заявляла, что Донецк для нее всегда был, есть и будет Украиной, а Россия — агрессором.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..