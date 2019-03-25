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Общество

Подкопаева ждет ребенка (фото)

13:01 25 марта 2019 287
Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Инф. «ФАКТОВ»

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее супруг Игорь Дубинский ожидают ребенка.

Об этом в социальных сетях сообщила телеведущая Катя Осадчая на страничке «Светской жизни».

У олимпийской чемпионки по гимнастике уже есть двое детей — дочь Каролина и приемный сын Вадим, которого она впервые увидела в донецком детском доме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лилия Подкопаева заявляла, что Донецк для нее всегда был, есть и будет Украиной, а Россия — агрессором.

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