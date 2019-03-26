Происшествия

Вынесли добра на 5 миллионов: под Киевом задержали ограбивших две ювелирки иностранцев-нелегалов (фото)

В Киевской области задержали злоумышленников, совершивших 14 марта вооруженный налет на ювелирный магазин в Борисполе. Тогда неизвестные вынесли ценностей на сумму порядка пяти миллионов гривен.

По словам главы полиции Киевской области Дмитрия Ценова, по факту разбойного нападения было открыто уголовное производство. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с коллегами из бориспольской полиции и бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленников. Ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан в возрасте от 37 до 41 года, которые нелегально находятся в Украине.

У преступной четверки были изъяты автомобили с иностранной регистрацией «Honda Civic» и «Ford Mondeo», на которых передвигалась группа. По месту временного проживания иностранцев работники полиции обнаружили троих соотечественников злоумышленников, в течение года нелегально находящихся в стране. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы государства с запретом на въезд.

Задержанным же гражданам Азербайджана объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева, области и других регионов Украины. Уже доказана их причастность к совершению разбойного нападения в январе этого года на ювелирный магазин в городе Кривой Рог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Кривом Роге 19 января 2019 года.

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