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Громкое ограбление в Кривом Роге: задержана банда иностранцев (фото, видео)
В Харьковской области задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин. Магазин в Кривом Роге ограбили 19 января. Ранее сообщалось о задержании в Одессе члена банды, ограбившей ювелирный магазин в Киеве и смертельно ранившей охранника.
У иностранцев, которых в ходе отработки региона задержали сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области, изъяли более полутора килограммов ювелирных украшений. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке из Центрального универсального магазина вор украл золотые изделия на сумму около 120 миллионов рублей. В общей сложности из двух отделов магазина исчезло порядка 10 килограммов золота и драгоценных камней.
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