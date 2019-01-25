27.68 / 27.94 31.32 / 31.79
Киев: -10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Громкое ограбление в Кривом Роге: задержана банда иностранцев (фото, видео)

9:18 25 января 2019   756
Ограбление ювелирного магазина в Кривом Роге
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин. Магазин в Кривом Роге ограбили 19 января. Ранее сообщалось о задержании в Одессе члена банды, ограбившей ювелирный магазин в Киеве и смертельно ранившей охранника.

У иностранцев, которых в ходе отработки региона задержали сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с полицейскими ГУНП в Харьковской области, изъяли более полутора килограммов ювелирных украшений. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Донецке из Центрального универсального магазина вор украл золотые изделия на сумму около 120 миллионов рублей. В общей сложности из двух отделов магазина исчезло порядка 10 килограммов золота и драгоценных камней.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.

Киев
-10

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 750 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины