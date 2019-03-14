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Под Киевом трое грабителей в масках с автоматами ограбили ювелирный магазин (видео)
Вечером 14 марта в городе Борисполь Киевской области произошло вооруженное ограбление: трое людей в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщает «Информатор».
Нападение произошло около 18:47, а уже в 19:25 правоохранительными органами был введен план «Сирена».
По имеющейся на этот момент информации, нападавшие, угрожая оружием, завладели ювелирными украшениями и скрылись.
«В частном разговоре сотрудники полиции подтвердили, что преступники скрылись на автомобиле. Правоохранители знают направление, в котором скрылись злоумышленники. В интересах следствия они отказались рассказать, в каком именно направлении направились преступники», — говорится в сообщении.
Правоохранители ищут автомобиль Rover серого, красного или бордового цвета. Пострадавших во время происшествия нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Овидиопольском районе Одесской области в ночь на 13 марта было совершено резонансное преступление: четверо вооруженных злоумышленников, лица которых были прикрыты масками, проникли в дом местного предпринимателя и принудили отдать ценности и деньги — около полумиллиона долларов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!