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В России военный с ножом напал на подростка: в Минобороны от него открестились, но отпустили

В российском Ярославле произошло жуткое происшествие — в центре города пьяный военнослужащий ударил ножом подростка. Его удалось довольно быстро задержать, но оказалось, после подтверждения личности отпустили, заявив, что передали дело в военный следственный комитет. Инцидент произошел еще 8 марта, однако известно о нем стало только теперь, информирует Знак.

А 26 марта стало известно, что офицер внезапно уволился, и вообще никогда не значился в Министерстве обороны РФ.

«Совершивший правонарушение гражданин службу в Минобороны России никогда не проходил и никакого отношения к военному ведомству не имеет, он является сотрудником одного из специализированных учреждений, в котором в соответствии с положением предусмотрена военная служба», — сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Минобороны.

Свидетели инцидента однозначно называют виновником конфликта военнослужащего.

«Нападавший был в состоянии опьянения, возможно, не только алкогольного. Буквально за пару минут до случившегося его за неадекватное поведение выгнали из бара в центре города», — сообщал источник 76.RU. После случившегося молодого человека увезли на скорой в больницу, где в срочном порядке сделали операцию.

Российский правозащитник Илья Вайцман в своем Facebook объяснил такое попустительство в адрес военнослужащего тем, что он не совершил ничего, что в современной России считается «настоящим» преступлением, а именно — не стоял в пикетах и не участвовал в акциях против мусорной мафии.

«В результате ситуация следующая: по Ярославлю (а может быть, и не по Ярославлю уже) разгуливает на свободе резкий такой любитель тыкать детей ножом. „Органы“ его радостно отпустили на свободу. Но и то сказать: он же не в пикетах стоял, не мешал мусорной мафии — за что же его сажать-то?», — написал он.

Напомним, на днях в российском Нижнекамске полицейские застрелили 19-летнего парня, стрелявшего в местного участкового. «ФАКТЫ» рассказывали подробности этого громкого преступления.

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