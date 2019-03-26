Монетизация субсидий: Рева назвал ошеломляющую сумму

Общество

Субсидии «живыми деньгами» для оплаты жилищно-коммунальных услуг в марте получили 3,4 млн. домохозяйств, а общая сумма выплат составила 5,7млрд. гривен. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Нынешняя полная монетизация субсидий стала логическим продолжением системных шагов правительства по реформированию сферы ЖКХ, энергетики и социальной сферы, а также достижения энергоэффективности и энергонезависимости. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей. И такой принцип будет работать на постоянной основе», — говорится в сообщении на Правительственном портале.

По словам Ревы, система монетизации заработала без сбоев, и сейчас нарабатывается инструментарий для контроля за реальной оплатой коммунальных услуг монетизируемыми средствами.

«У нас будет инструментарий для контроля за процессом оплаты коммунальных услуг. С одной стороны, а с другой — если человек сэкономил, это собственные средства. Панических заявлений от поставщиков услуг — по долгам, к примеру, у нас нет. Но мы не будем накапливать долги», — заявил Рева.

Министр отметил, что сам механизм монетизации будет стимулировать развитие рыночных отношений в сфере ЖКХ и ответственности — за эффективное использование ресурсов, за качество ресурса и честные начисления за потребленное.

«Если потребитель оплачивает стоимость услуги, то он имеет право требовать, чтобы горячая вода, например, была действительно горячей, а не чуть теплой», — добавил министр.

Ранее в правительстве сообщали о технических проблемах с выдачей субсидиантам государственной помощи в виде наличных денег. Речь шла о нехватке персональных данных некоторых граждан, получающих субсидии через «Ощадбанк», а также о тех, кто не был идентифицирован Пенсионным фондом как пенсионер.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинцы, пользующиеся субсидией и имеющие переплату по коммунальным услугам, могут платить меньше на сумму неиспользованной субсидии.

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