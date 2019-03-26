Полетели: из Полтавы в Шарм-эль-Шейх отправился первый чартер (фото, видео)

Общество

Во вторник, 26 марта, в 13:25,с опозданием на 15 минут из международного аэропорта «Полтава» в популярный египетский город-курорт Шарм-эль-Шейх вылетел Боинг-737−700 с 149 пассажирами на борту. То, чего так долго ждали полтавчане, свершилось! Отныне регулярные рейсы из Полтавы в Шарм-эль-Шейх будут совершаться раз в неделю, по вторникам, а с июня — и по воскресеньям. Напомним, Госпогранслужба назвала страны, которые украинцы чаще всего посещали в 2018 году.

Первый авиарейс в Турцию будет запущен 2 мая. В перспективе — полеты в Киев, Львов, Одессу.

На первый чартерный рейс, который обеспечила туристическая компания Join UP, были выкуплены все билеты, несмотря на то, что вылет из аэропорта откладывался с 1 мая прошлого года. Тогда полтавский аэропорт, отремонтированный в авральном порядке, действительно не был готов к приему самолетов подобного класса. Да и сейчас регистрация пассажиров здесь осуществляется в ручном режиме, нет пока магазина беспошлинной торговли Дьюти-фри, не обустроены парковочные места.

Но, обещает дирекция аэропорта, через пару месяцев все заработает в соответствии с требованиями, которые предъявляются к таким объектам. Подвоз пассажиров к самолетам не планируется, поскольку от аэровокзала до взлетной полосы расстояние всего 50 метров. Зато будет запущен автобус из аэропорта в город.

За два года на реконструкцию международного аэропорта в Полтаве из бюджета области потрачено 70,5 млн грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экстремальную посадку Ан-124 сняли на видео: сеть в восторге.

Фото — соцсети, видео — интернет-издание «Полтавщина»



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