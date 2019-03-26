- 18:21 Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой
- 18:19 Известный поэт Игорь Губерман прочтет в Киеве свои новые произведения
- 18:13 "По земле прокатилась война": музыканты из Авдеевки создали трогательный клип
- 18:11 Стало известно, где россияне содержат украинского активиста Балуха
- 18:04 Пропагандиста Вышинского оставили под стражей до 24 мая
- 17:52 Путин фактически добился признания Крыма территорией России: в США сделали тревожное заявление
- 17:52 Украинская «молодежка» стала победителем Antalya Cup
- 17:40 За неделю корь унесла жизни четырех украинцев
- 17:32 Полетели: из Полтавы в Шарм-эль-Шейх отправился первый чартер
- 17:10 Потап откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой
Пропагандиста Вышинского оставили под стражей до 24 мая
Коллегия судей Подольского районного суда Киева продлила до 24 мая срок содержания под стражей подозреваемого в государственной измене и ведении подрывной деятельности главного редактора информационного агентства «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Решение принято на заседании 26 марта. Предыдущий срок содержания Вышинского под стражей истекал 8 апреля.
Одновременно не были удовлетворены ходатайства адвокатов о возвращении прокуратуре обвинительного акта в отношении Вышинского и об отводе судей. Последнего адвокаты потребовали, назвав служителей Фемиды «предвзятыми». С этим утверждением не согласились прокуроры, а затем и сами судьи.
Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обыска в редакции. Ему инкриминируют государственную измену (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В процессе расследования пропагандист заявил об отказе от украинского гражданства, однако в Киеве сочли это невозможным.
В начале марта 2018 года Кирилла Вышинского 9 марта этапировали из Херсонского в Киевское СИЗО. На процесс над ним в Киев приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...