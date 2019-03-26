Пропагандиста Вышинского оставили под стражей до 24 мая

Украина

Коллегия судей Подольского районного суда Киева продлила до 24 мая срок содержания под стражей подозреваемого в государственной измене и ведении подрывной деятельности главного редактора информационного агентства «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Решение принято на заседании 26 марта. Предыдущий срок содержания Вышинского под стражей истекал 8 апреля.

Одновременно не были удовлетворены ходатайства адвокатов о возвращении прокуратуре обвинительного акта в отношении Вышинского и об отводе судей. Последнего адвокаты потребовали, назвав служителей Фемиды «предвзятыми». С этим утверждением не согласились прокуроры, а затем и сами судьи.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обыска в редакции. Ему инкриминируют государственную измену (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины). В процессе расследования пропагандист заявил об отказе от украинского гражданства, однако в Киеве сочли это невозможным.

В начале марта 2018 года Кирилла Вышинского 9 марта этапировали из Херсонского в Киевское СИЗО. На процесс над ним в Киев приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.



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