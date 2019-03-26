В Одессе открыли мемориальную доску земляку, известному актеру кино и эстрады (фото)

Общество

Во вторник, 26 марта, в центре Одессы, на улице Торговой, 15 — на здании театрального училища — торжественно открыли мемориальную доску народному артисту Украины, известному актеру театра, кино и эстрады Андрею Сове. Ранее в Одессе, на фасаде дома по адресу: Конная, 29 торжественно открыли мемориальную доску знаменитому одесситу, народному артисту Украины, известному комику Ефиму Березину.

На церемонии присутствовала дочь Андрея Корнеевича — Валентина Сова и его племянник Сергей Целовальник.

«Мне очень приятно, что родная Одесса, наконец, почтила память отца, — сказала Валентина Сова. — Он был замечательным человеком, несмотря на то, что значительную часть жизни прожил в Киеве, он любил свой родной город и одесский говор. Этим порой смешным словам и говору папа научил всех друзей».

Андрей Сова — одессит не только по месту рождения, но и по южному темпераменту, появился на свет в одном из отдаленных кварталов знаменитой одесской Молдаванки. Всю жизнь он вспоминал родную Балковскую улицу, где была «самая густая в мире пыль из нерубайских карьеров», а рядом, на дне глубокого оврага, дети создавали свое «Черное море», запрудив мутный ручеек, который вытекал с территории джутовой фабрики. На этой улице чинили сани, бочки, хомуты, изготавливали кладбищенские ограды — все что угодно.

— Окончив школу, отец вступил в Одесское мореходное училище, — рассказала Валентина Сова. — Одесса, любовь к морю не могли не способствовать этому. Все ребята здесь становились моряками, и отец — в том числе. Он мечтал попасть на борт большого корабля. Но получилось так, что по окончании обучения в стране не хватало трактористов, механизаторов, а у него была специальность механик-моторист. И он получил направление в село — работать на земле, ремонтировать на МТС трактора.

Уже впоследствии отцу выдали мореходную книжку, и он стал моряком дальнего плавания на большом торговом судне «Цюрупа», построенном и спущенном со стапелей николаевской судоверфи. Этот красавец-теплоход показался отцу настоящим «Титаником» — огромный, величественный. На нем папа посетил многие порты различных стран. В частности, побывал в Греции, Египте, Испании, плавал по Красному морю, фотографировался на фоне действующего вулкана Этна. Этот теплоход помог ему увидеть площадь Святого Марка в Риме, а также восхитительные уголки в Марселе, Генуе, Ливорно.

Вечером, выполнив всю работу, матросы собирались у кормового трюма, что называли «брехайливкою», и разговаривали, шутили, пели под гитару песни. Отец также имел успех — делал дружеские шаржи на своих друзей. Он говорил: «Эта «брехайливка «подарила мне такую школу! Дала театральную закалку».

Пожалуй, с тех самых пор Сова уже плыл на другом «корабле» — его манили иные «острова». Днями и ночами он пропадал в трехэтажном здании Одесского театрального училища. И буквально измором брал комиссию… «Идите сюда, как ваша фамилия? Сова? А какие пьесы вы знаете? Никакие? Тогда читайте что хотите!» — «Тарас Шевченко, «Сон»… Он начинал читать, и комиссия делала кислые лица. Просили что-нибудь веселое. И он вспомнил, как на «Цюрупе» читал товарищам самые разные юморески-«побрехеньки», импровизируя на ходу и поднимая боевой дух морякам. Одну из таких миниатюр он и продемонстрировал, ходя щеголем по сцене с закинутыми назад руками. Комиссия пришла в восторг. Так его приняли в 1935-м в артисты…

Буквально тут же последовало предложение сниматься в кино. И сразу в одной из ведущих ролей в фильме «Старая крепость». Партнером молодого актера был Марк Бернес, часто шутивший: «А ну-ка, расправляй свои крылья, Сова, не тушуйся перед аппаратом!» С Бернесом они встретятся и на съемках легендарного фильма «Два бойца», причем Сова обучал уроженца города Нежина Марка Бернеса (игравшего главную роль одессита Андрея Дзюбина) одесскому говору.

В «Двух бойцах» Сова сыграл эпизодическую роль артиллериста. Хоть образ и крошечный, но слава этой картины накрыла всех актеров звездной волной. Песни из фильма, написанные Никитой Богословским, стали любимейшими в народе: «Шаланды, полные кефали», «Темная ночь». В годы войны он снимался еще в картине «Я — черноморец», выступал с концертами на кораблях, торпедных катерах и на подводных лодках, и даже в батумском цирке… Только в мае 1945-го возвратился в Одессу. А там его ждали лишь старенький отец и сестра Мария: мама уже умерла, погиб на фронте старший брат.

В творческой биографии Андрея Корнеевича — четыре десятка ролей в художественных фильмах. Более тридцати лет артист выступал со сцены с юмористическими миниатюрами и поэтическими «смешинками». В течение многих лет Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины проводила в Одессе международный конкурс чтецов имени Андрея Совы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Миргороде открыли памятную доску убитому год назад депутату горсовета. Мемориальная доска появилась и в Киеве на доме, где жил разведчик Максим Шаповал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter