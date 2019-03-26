Просто перестать стрелять? Ветеран АТО поставил на место Зеленского из-за войны на Донбассе (фото)

Политика

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский безнадежно далек от украинских реалий и прежде всего от российско-украинской войны. Об этом свидетельствует его рецепт прекращения войны «Просто перестать стрелять», считает ветеран АТО, а ныне популярный блогер Алексей Петров.

Он привел несколько примеров того, что режим тишины, который неоднократно пытались установить на Донбассе по украинской инициативе были сразу же нарушены российскими оккупантами.

Очередное перемирие с нуля часов 09 декабря 2014 года. Телеграмма о полном прекращении огня. Ровно через три минуты после наступления времени «Ч» начался обстрел нашего базового лагеря в Новобахмутовке. Батарея САУ и батарея 120-х минометов, сорок минут без перерыва утюжили нас. Бог тогда не спал, и поэтому мы тогда остались живы в этой огненной круговерти.

Зима 2015 года. Согласно только подписанным Минским договоренностям решим тишины с нуля часов 15 февраля. Я как раз был на дежурстве и посредством радиосети сектора «М» знал, что происходит по всей вверенной линии фронта. Прошел час, тишина… Второй и третий час, тоже. В четыре часа утра в эфир вышла радиостанция с позывными 79-й десантной бригады. Их позиции в Широкино начали крыть из минометов…

Петров задает Зеленскому два риторических вопроса «Просто прекратить стрелять, да Вова?» и «Может сразу капитулировать и вернуть „Сватов“ на телеэкраны?».

Последствия «перемирия»

В комментариях к записи Петрова пользователь с ником «Серега Цербер» выразил мнение, почему кандидат в президенты не понимает простых вещей.

«Да не поймет он ничего, он просто всего лишь комик!!!», — написал он.

А Лариса Яремко напомнила, как украинцы не стреляли во время аннексии Крыма, и чем это обернулось.

«Если бы Володя хоть раз поехал на „ноль“ и попал под обстрел САУ или „Градов“, а потом увидел погибших наших воинов, которые не в красивой киношной позе лежали на полях, а с разбросанными частями тела… Хотела бы я увидеть и услышать, что бы он говорил, если бы смог выговорить хотя бы слово», — выразила мнение Валентина Мишлявцева.

Напомним, генеральный директор агентства DIVA production, известный шоумен, теле- и радиоведущий и популярный блогер Дмитрий Чекалкин заявил, что если на президентских выборах победит кандидат Владимир Зеленский, то Украина может прекратить свое существование как независимое государство.

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