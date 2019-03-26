Украину раздерут на 95 кварталов: Чекалкин резко высказался о Зеленском-президенте

Украина

Если на президентских выборах победит кандидат Владимир Зеленский, то Украина может прекратить свое существование как независимое государство. Такое мнение в программе Янины Соколовой «Рандеву» высказал генеральный директор агентства DIVA production, известный шоумен, теле- и радиоведущий и популярный блогер Дмитрий Чекалкин.

Чекалкин совершенно не видит в лице лидера «95 Квартала» не только президента, но и главнокомандующего страны, которая воююет.

«Я, как кадровый офицер, не могу выполнять приказы главнокомандующего, который ни дня не служил в армии. Для меня это личное оскорбление, если президентом изберут лидера „95 Квартала“ — главнокомандующего, который вместе со своей командой раздерет Украину на 95 кварталов», — заявил Чекалкин.

Он отметил, что как отец четырех детей он должен защищать их и свою страну, чтобы не произошло то, что с Украиной произошло 100 лет назад.

«Тогда из 11 детей моего прадеда в живых осталось трое. Они хотя и поддерживали большевиков, но потом сами прошли через лагеря, ГУЛАГ и все остальные карательные атрибуты Советов», — уточнил блогер.

Избрание Зеленского, по мнению Чекалкина, к этому ведет.

Он также отметил, что интересы Зеленского и олигарха Коломойского, защищающего свои богатства, в эти выборы совпали.

По его мнению, в избрании Зеленского прослеживается российский сценарий.

«Для того, чтобы Путин вместо со своим кооперативом „Озеро“ мог сохранить свои миллиарды и остаться у власти, он должен уничтожить Украину. Чтобы потом у Кремля никто не смог спросить за аннексированный Крым. А при Зеленском это легко будет сделать», — отмечает ведущий.

Шоумен назвал Зеленского «перчаточной куклой» Коломойского, которая сегодня говорит одно, а завтра скажет другое.

По его мнению, уровень лицемерия на этих выборах достиг космической величины. В качестве примера Чекалкин прокомментировал часть интервью Зеленского об окончании войны на Донбассе, где комик говорил, что нужно садиться за стол переговоров с Россией.

Чекалкин конкретно не ответил на вопрос ведущей о том, проголосуют ли украинцы за Зеленского. Он считает, что за 5 лет с Порошенко Украина может войти в Европу, с другим президентом страна окажется в политическом и финансовом кризисе и может превратиться в ОРДЛО.

Большое интервью с Дмитрием Чекалкиным читайте в материале «ФАКТОВ»: «Я веду антипутинскую пропаганду, поскольку видел, в каких условиях живут люди в России».

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