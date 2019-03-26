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Украину раздерут на 95 кварталов: Чекалкин резко высказался о Зеленском-президенте
Если на президентских выборах победит кандидат Владимир Зеленский, то Украина может прекратить свое существование как независимое государство. Такое мнение в программе Янины Соколовой «Рандеву» высказал генеральный директор агентства DIVA production, известный шоумен, теле- и радиоведущий и популярный блогер Дмитрий Чекалкин.
Чекалкин совершенно не видит в лице лидера «95 Квартала» не только президента, но и главнокомандующего страны, которая воююет.
«Я, как кадровый офицер, не могу выполнять приказы главнокомандующего, который ни дня не служил в армии. Для меня это личное оскорбление, если президентом изберут лидера „95 Квартала“ — главнокомандующего, который вместе со своей командой раздерет Украину на 95 кварталов», — заявил Чекалкин.
Он отметил, что как отец четырех детей он должен защищать их и свою страну, чтобы не произошло то, что с Украиной произошло 100 лет назад.
«Тогда из 11 детей моего прадеда в живых осталось трое. Они хотя и поддерживали большевиков, но потом сами прошли через лагеря, ГУЛАГ и все остальные карательные атрибуты Советов», — уточнил блогер.
Избрание Зеленского, по мнению Чекалкина, к этому ведет.
Он также отметил, что интересы Зеленского и олигарха Коломойского, защищающего свои богатства, в эти выборы совпали.
По его мнению, в избрании Зеленского прослеживается российский сценарий.
«Для того, чтобы Путин вместо со своим кооперативом „Озеро“ мог сохранить свои миллиарды и остаться у власти, он должен уничтожить Украину. Чтобы потом у Кремля никто не смог спросить за аннексированный Крым. А при Зеленском это легко будет сделать», — отмечает ведущий.
Шоумен назвал Зеленского «перчаточной куклой» Коломойского, которая сегодня говорит одно, а завтра скажет другое.
По его мнению, уровень лицемерия на этих выборах достиг космической величины. В качестве примера Чекалкин прокомментировал часть интервью Зеленского об окончании войны на Донбассе, где комик говорил, что нужно садиться за стол переговоров с Россией.
Чекалкин конкретно не ответил на вопрос ведущей о том, проголосуют ли украинцы за Зеленского. Он считает, что за 5 лет с Порошенко Украина может войти в Европу, с другим президентом страна окажется в политическом и финансовом кризисе и может превратиться в ОРДЛО.
Большое интервью с Дмитрием Чекалкиным читайте в материале «ФАКТОВ»: «Я веду антипутинскую пропаганду, поскольку видел, в каких условиях живут люди в России».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!