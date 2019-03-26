Мир

Живущая возле магазина кошка яростно нападает на мужчин и собак, но не трогает женщин и детей (видео)

В сети появилось видео с камеры наблюдения, расположенной возле одного из магазинов турецкого города Стамбул. Бродячая кошка дежурит возле дверей и яростно нападает на проходящих мимо мужчин и собак. При этом она совершенно не реагирует на женщин и детей.

Как пишет издание Daily Mail, подкармливающие животное местные жители даже хотят отнести его к ветеринару, чтобы выяснить причину такой агрессивности. Они говорят, что кошка привыкла к людям и всегда была спокойной, а нападать на мужчин и псов начала недавно. Так, один из соседей Али Айдин говорит, что у кошки недавно появились котята. Возможно, именно в этом причина смены ее поведения: она просто защищает их от возможной угрозы. «Это на самом деле очень хорошая кошка. Возможно, кто-то обидел ее», — говорит он. Проживающая поблизости Айсе Юксел говорит, что никогда не видела, чтобы кошка нападала на женщин.

В Стамбуле живет около 30 тысяч бездомных котов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американца арестовали за изнасилование кота.

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