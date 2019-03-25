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Американца арестовали за изнасилование кота (фото)
Житель американского города Меса (штат Аризона) Майкл Нэвэдж арестован за изнасилование его домашнего кота. Как сообщает телеканал Fox, полицию вызвали соседи 40-летнего американца, которые услышали вопли животного, а также призывы Майкла прийти к нему на помощь, так как «кот застрял» на его мужском достоинстве.
Прибывшие полицейские обнаружили голого мужчину в ванной с котом, который был частично завернут в полотенце возле гениталий Майкла. В ванной также были обнаружены наркотики.
Нэвэдж утверждал, что у него не было секса с котом, так как это физически невозможно — у него «слишком большие причиндалы». И сказал, что не стал бы так обращаться со своим питомцем, которого он по-настоящему любит и который появился у него еще котенком.
Однако ветеринары выявили у животного характерные повреждения заднего прохода. И предположили, что кот подвергался насилию неоднократно. Зоофилу предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а также в хранении наркотических веществ. Как оказалось, Майкл торговал метамфетамином.
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