В конце недели городская электричка переходит на летнее время (график)

Общество

В последнее воскресенье марта стрелки часов переводят на час назад. 31 марта, как сообщили в горгосадминистрации, городская электричка также переходит на летнее время. Обновленное расписание разместят на остановках и на сайте «Киевпасстранса». Ранее в Украине сделали важное предупреждение для пассажиров поездов.

А в ночь на 27 марта (с 2:00 до 4:00) в связи с ремонтом контактной сети по проспекту Маяковского движение ночного троллейбуса № 91Н организуют по трассе: «Центральный ж/д вокзал» — «Дарницкая площадь».

В ночь на 27, 28 и 29 марта (с полуночи до 5:00) из-за ремонта трамвайных путей по улице Курнатовского в маршруты трамваев №№ 28 и 33 внесены изменения, и электротранспорт курсирует до бульвара Перова:

— № 28 — от «Станции метро «Лесная»;

— № 33 — от «ДВРЗ»

Последние отправления: трамвая № 28 от станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославская — в 23:30; обратно — в 0:20; № 33 от ДВРЗ в направлении улицы Лифаря — в 23:20; в обратном направлении — в 0:15.

Напомним, что с 18 марта для улучшения транспортного сообщения пассажиров Соломенского и Голосеевского районов движение автобуса № 5 организовано по новой схеме: улица Изюмская (в обратном направлении улица Изюмская — переулок Руслана Лужевского) — улица Брожко — улица Гринченко — улица Байковая (до улицы Волжской) — улица Гринченко — улица Малевича — улица Владимиро-Лыбедская -улица Большая Васильковская — улица Саксаганского (в обратном направлении улица Жилянская — улица Антоновича) — улица Петлюры — Вокзальная площадь.

Из-за реконструкции улицы Туполева участок между улицами Эстонская и Игоря Турчина перекрыли для транспорта, поэтому автобус № 90 до окончания дорожного ремонта (ориентировочно до 20 мая 2019 года) будет следовать по другому маршруту: от улицы Григоровича-Барского до улицы Эстонской по действующему маршруту, далее поедет по улицам Эстонской, Щербаковского до пл. Марченко, в обратном направлении — по улицам Стеценко, Академика Туполева, Турчина, через пл. Марченко, по улицам Щербаковского, Эстонской, Академика Туполева и снова поедет по своей схеме.

Несколько дней назад вследствие небрежности водителя грузовика повреждена балка прогонового строения путепровода на пересечении Броварского проспекта с улицей Строителей и Святошинско-Броварской линией метро возле станции «Дарница». Чтобы дополнительно обследовать повреждение, на путепроводе 27 марта (с (01:00 до 01:20) перекроют движение в обоих направлениях

Кроме того, в ночь на 27 марта с полуночи до 03:00 частично ограничат движение по Броварскому проспекту в направлении станции метро «Черниговская».

В «Киевавтодоре» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обследованием конструкции путепровода.

Ранее сообщалось, что по случаю открытия фестиваля «Французская весна» 30 марта с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспорта на центральных улицах — Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (между улицами Ирининская и Большая Житомирская) и в переулке Рыльском. В то же время движение по Крещатику разрешат.

Напомним, что на время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.



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