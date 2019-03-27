Киев засыпало мартовским снегом: в сети публикуют зрелищные фото

Украина

Киевляне поражены снегои, выпавшим в столице в ночь на 27 марта и активно делятся фото в соцсетях.

«Наыивается приехал за соком, 27 марта, — прокомментировал свой снимок из березовой рощи Евгений Отрошко.

«Это что такое? 27 марта», — возмущен пользователь Ruslanmilya.

«27 марта на минуточку. Как вам?! Я в шоке», — признается zhenya_tudel.

«Зима не желает отступать», — объясняет погодную аномалию Галина.

«Как так…27 марта», — удивлен киевлянин Александр.

Отметим, что жители оккупированного Донецка публиковали в сети аналогичные снимки еще 23 марта, когда в Киеве было по весеннему тепло и солнечно.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заверила, что среда, 27 марта, в Киеве будет одним из последних холодных дней весны с дождем и мокрым снегом, а с четверга, 28 марта, должно начаться потепление.



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