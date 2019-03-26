Холода отступят: синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды в Украине

Украина

Среда, 27 марта, в Киеве будет одним из последних холодных дней весны с дождем и мокрым снегом. С четверга, 28 марта, начнется потепление.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. «Кто замерз, не возмущайся. Осталось еще чуть-чуть. Зима просто вежливо придерживаясь этикета, хочет по-человечески попрощаться, присесть на дорожку, поговорить о каких-то мелочи, и тогда уже — на поезд», — шутит синоптик.

По ее прогнозам, 27 марта все еще ожидается холодная погода — сильный ветер, мокрый снег с дождем и похолодание ночью до -3, а днем до + 3 + 6 градусов. Только на востоке и на юго-востоке Украины будет теплее: + 5 + 11 градусов и дождь.

«В столице 27 марта — мокрый снег с дождем, сильный ветер и максимально лишь +4 +5 градусов. Не спешите использовать ненормативную лексику — это фактически один день.

С четверга, 28 марта, погода начнет выравниваться и уже конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом, и теплая погода наконец-то подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки. Только один день», — обещает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко обещала, что 30 и 31 марта в Украине будут ясными и солнечными днями, а столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов тепла.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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