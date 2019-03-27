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Один раз изменившая мужу женщина родила двойняшек от разных отцов
Жительница китайского города Сямынь родила двойняшек. Как сообщает издание The Mirror, родителей попросили провести ДНК-экспертизу, чтобы мальчиков можно было официально внести в городской регистр домашних хозяйств. И муж, и жена были шокированы результатом теста. Оказалось, что у детей — разные отцы. Поначалу женщина утверждала, что произошла ошибка. Однако затем призналась, что изменила супругу, переспав один раз с посторонним мужчиной, который и стал отцом одного из ее сыновей.
При этом муж еще до экспертизы подметил, что один из малышей на него совсем не похож, хотя и подумать не мог, что не является его папой.
Рождение двойни, зачатой от двух мужчин, — крайне редкое явление. Оно называется суперфекундацией — оплодотворением двух яйцеклеток одного овуляционного периода сперматозоидми различных мужчин.
Сейчас обманутый муж не знает в точности, как поступить. «Я определенно хочу воспитывать своего собственного ребенка, но не хочу растить чужого», — говорит он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что найдена единственная в мире семья, где растут две пары «черно-белых» двойняшек.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!