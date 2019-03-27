26.94 / 27.18 30.32 / 30.75
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Женщина с двумя матками родила сына, а через месяц – двойняшек

19:47 27 марта 2019 376
Арифа и ее муж с тремя детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

20-летняя жительница Бангладеш Арифа Султана родила мальчика, который был недоношенным, но вполне жизнеспособным. Арифа выписалась из больницы и начала осваивать навыки материнства. Но спустя 26 дней у нее неожиданно снова отошли воды.

Как пишет издание The Mirror, шокированную молодую мать снова отвезли в роддом, где она путем кесарева сечения произвела на свет здоровых двойняшек — мальчика и девочку.

Оказалось, что врачи не заметили, что у женщины двойная матка. Две матки у Арифы были от рождения, но она не подозревала об этом. И не осознавала, что беременна одновременно сразу тремя детьми.

Врачи заявили, что никогда не сталкивались с подобным случаем. Двойная маткам- редкая аномалия, которая обычно затрудняет возможность женщины зачать и выносить ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что один раз изменившая мужу женщина родила двойняшек от разных отцов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Киев
0

Ветер: 3 м/с  В
Давление: 749 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины