Мир

Женщина с двумя матками родила сына, а через месяц – двойняшек

20-летняя жительница Бангладеш Арифа Султана родила мальчика, который был недоношенным, но вполне жизнеспособным. Арифа выписалась из больницы и начала осваивать навыки материнства. Но спустя 26 дней у нее неожиданно снова отошли воды.

Как пишет издание The Mirror, шокированную молодую мать снова отвезли в роддом, где она путем кесарева сечения произвела на свет здоровых двойняшек — мальчика и девочку.

Оказалось, что врачи не заметили, что у женщины двойная матка. Две матки у Арифы были от рождения, но она не подозревала об этом. И не осознавала, что беременна одновременно сразу тремя детьми.

Врачи заявили, что никогда не сталкивались с подобным случаем. Двойная маткам- редкая аномалия, которая обычно затрудняет возможность женщины зачать и выносить ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что один раз изменившая мужу женщина родила двойняшек от разных отцов.



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