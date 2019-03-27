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Женщина с двумя матками родила сына, а через месяц – двойняшек
20-летняя жительница Бангладеш Арифа Султана родила мальчика, который был недоношенным, но вполне жизнеспособным. Арифа выписалась из больницы и начала осваивать навыки материнства. Но спустя 26 дней у нее неожиданно снова отошли воды.
Как пишет издание The Mirror, шокированную молодую мать снова отвезли в роддом, где она путем кесарева сечения произвела на свет здоровых двойняшек — мальчика и девочку.
Оказалось, что врачи не заметили, что у женщины двойная матка. Две матки у Арифы были от рождения, но она не подозревала об этом. И не осознавала, что беременна одновременно сразу тремя детьми.
Врачи заявили, что никогда не сталкивались с подобным случаем. Двойная маткам- редкая аномалия, которая обычно затрудняет возможность женщины зачать и выносить ребенка.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что один раз изменившая мужу женщина родила двойняшек от разных отцов.
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