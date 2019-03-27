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Происшествия

В Украине объявлено штормовое предупреждение: каким регионам не повезет с погодой

10:38 27 марта 2019 542
Штормовой ветер
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский Гидрометцентр предупредил о штормовом ветре, который в среду, 27 марта, будет бушевать в западных областях, а днем — и в большинстве центральных и южных областей. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Также в Гидрометцентре отреагировали на аномальный снег в Киеве 27 марта, отметив, что самая ранняя метель в Киеве в истории наблюдений была зафиксирована в октябре (в 1979 году), а самая поздняя — в апреле (1974 год).

Среднее количество «заснеженных дней» в Киеве в марте составляет 1,5 дня, а максимальное — 7 (неделя непогоды была зафиксирована в 1976 году).

Напомним, начало текущей недели в Украине отметилось похолоданием, по северу Украины пронесся штормовой ветер, а на востоке страны выпал снег.

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