Дождь с мокрым снегом: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Общество

По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 марта, в Украине будет дождливо. А в западных и северных регионах прогнозируется дождь со снегом.

Как сообщают в Гидрометцентре, 26 марта дождь со снегом ожидают в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Ровенской, на Волныни, а также в Черновицкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Теплее всего будет на юге страны и в Запорожской области — днем там ожидается до +12 градусов. На западе прохладнее — от 6 до 8 градусов тепла. На градус теплее будет в северо-восточных областях Украины. В Киеве — дождь, возможно, с мокрым снегом. Дневная температура +6+8 градусов.

В среду, 27 марта, облачность с прояснениями прогнозируется в западных областях. Дневная температура существенно не поднимется — ожидается от 5 до 8 градусов тепла. Дожди ожидаются в южных районах, а в Черниговской, Киевской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях — дождь со снегом. Средняя дневная температура — от 5 до 7 градусов тепла. На пару градусов теплее будет в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму. Ночью, кроме южных и восточных областей, ожидаются заморозки до -1 градуса. В Киеве — днем до +7 градусов, ночью от -1 до +1 градуса.

В четверг, 28 марта, в Украине — облачно с прояснениями. Дневная температура существенно не изменится, а вот ночью похолодает — в западных, центральных и северных регионах ожидается до -3 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, в Украине ожидается чудесная погода — будет ясно и солнечно, а столбики термометров поднимутся до 14−19 градусов тепла.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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