Его там ненавидят: Кадырову предрекли печальное будущее после Путина

Украина

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров держится у власти исключительно благодаря финансированию Россией. Как только этот канал перекроют, его «разорвут» сами чеченцы.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил социологи и исследователь путинизма Игорь Эйдман. Он, в частности, предположил, что со временем ряд российских регионов, в частности Чеченская Республика, захотят выйти из состава Российской Федерации. По его словам, это может произойти после неизбежного свержения Кадырова, который держится на российских деньгах. «Если его лишат этого канала финансирования (а рано или поздно это произойдет), ему нечем будем своим абрекам платить. А народ в Чечне его ненавидит, его разорвут просто», — считает Игорь Эйдман.

По словам социолога, некий потенциал выхода из состава России есть у богатых природными ресурсами Татарстана, Башкортостана, Якутии. «Тува, где очень мощный национализм местный, хотя нет ресурсов. Ну и, возможно, некоторые другие республики», — добавил Игорь Эйдман.

Полный текст интервью Игоря Эйдмана читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путина сбросят те, кто его туда возносил».



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