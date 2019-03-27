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Снег уйдет на юг: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
В выходные дни в Украине потеплеет до +12+18 градусов, будет солнечно. Но в ближайшие дни будет все еще холодно. Ранее Гидрометцентр предупредил о штормовом ветре, который в среду, 27 марта, будет бушевать в западных областях, а днем — и в большинстве центральных и южных областей.
Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. «Ближайшей ночью, 28 марта, ожидается 0−5 градусов мороза, а днем максимально только + 4 + 9 градусов, на западе + 6 + 11 градусов», — сообщает она.
Что же касается снегопада, который в среду, 27 марта, обрушился на ряд областей, то он 28 марта «отодвинется» на юг Украины, где в четверг остается вероятность незначительных осадков в виде мокрого снега. Сухая погода ожидается лишь в Одесской области. Также небольшие дожди прогнозируются в западных областях страны, на остальной территории — сухо.
«В Киеве 28 марта без осадков и холодно. Ночью 0−3 градуса мороза, днем за счет солнечных прояснений потеплеет до +5 +8 градусов. А с пятницы, 29 марта, начнет теплеть, и уже в субботу, 30 марта, и в день выборов, 31 марта, для украинцев будет отличная погода — солнечная и теплая. Не подведите атмосферу, выйдете из дома, полюбуйтесь весной», — пишет Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на среду, 27 марта, Киев засыпало снегом. Столичные жители делились яркими фото заснеженного Киева в социальных сетях.
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