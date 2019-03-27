Украина

Крушение Boeing MH17 на Донбассе: стало известно о переговорах с участием России

Представители России приняли участие во встрече Нидерландов и Австралии, на которой рассматривались вопросы ответственности за катастрофу малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 году в небе над Донбассом. Об этом на пресс-конференции в Сиднее сообщили главы МИД Австралии и Нидерландов, передает NOS.

Как пишет издание, оба дипломата не сообщили о содержании встречи, сославшись на конфиденциальность, но заверили, что делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.

О месте переговоров также не сообщили. Ранее в качестве вероятной локации рассматривалась Вена.

Напомним, «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе Тореза Донецкой области.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Следствие ведет Международная группа, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Получены доказательства, что лайнер был сбит из российского «Бука», а ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ из Курска. Произведена ракета была в 1986 году в Подмосковье.

В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в сбивании «Боинга» в небе над Донбассом.

В феврале стало известно, что Нидерланды и Австралия установили дипломатические контакты для общения с Россией по вопросу ответственности за катастрофу.

Как сообщали «ФАКТЫ», Россия не собирается признавать вину за крушение малайзийского «Боинга». На запланированные международные политические консультации по «делу МН17» россияне приедут, но не для того, чтобы брать на себя юридическую ответственность. В российском МИД заявили, что на консультации приедут исключительно ради того, чтобы получить закрытую информацию следствия. Россияне намекнули, что хотят получить радиолокационные данные из района крушения, записи диспетчеров, спутниковые снимки. Также Россия дала понять, что не собирается отказываться от попытки переложить вину на Украину. Российские представители будут упирать на открытое воздушное пространство на момент катастрофы.

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