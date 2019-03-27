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Грабителя, тяжело ранившего звезду тенниса, приговорили к 8 годам тюрьмы
Чешский суд вынес решение по нападению на теннисистку Петру Квитову, которое произошло в декабре 2016 года в доме спортсменки в городе Брно. Как сообщает ВВС, 33-летний Радим Зондра, отбывающий сейчас тюремное заключение за другое преступление, был приговорен по данному делу к восьми годам лишения свободы.
Несмотря на то, что Зондра отрицал все обвинения в свой адрес и утверждал, что никогда не был в доме теннисистки, судья Дагмар Бордовска поверила показаниям Квитовой, которые были подтверждены результатами ДНК. Также суд обязал преступника вернуть Петре 10 тысяч чешских крон (порядка 440 долларов), которые он забрал у теннисистки, проникнув в ее дом.
Отмечу, что в результате нападения теннисистка получила серьезную травму руки — под вопросом было не только продолжение спортивной карьеры, врачи при этом не гарантировали, что удастся спасти все пальцы. В итоге все закончилось для чешки благополучно, и в конце мая 2017-го она вернулась на корт. С тех пор Квитова выиграла семь турниров, а также дошла до финала Открытого чемпионата Австралии-2019, где уступила японке Наоми Осаке, что позволяет ей занимать вторую строчку в мировом женском рейтинге.
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