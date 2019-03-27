Путин наступает на старые советские грабли: озвучен прогноз по распаду России

Украина

Российский президент Владимир Путин последовательно наступает на все советские грабли, и даже создал для себя новый Афган (на востоке Украины и в Сирии). Теперь же он ввязался в новую гонку вооружений с США, что его и погубит. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный социолог, автор теории «путинизма» Игорь Эйдман.

Он напомнил, что именно безумная попытка кремлевских старцев тягаться с американцами подорвала изнутри СССР. И хотя Путин в отличие от бывших лидеров СССР машет «картонными мечами», на них уходит приличное количество реальных денег.

Американцы, естественно, отвечают новым увеличением финансирования, при этом финансовые возможности противоборствующих сторон слишком разные. Если для США военные расходы ощутимы, но не критичны, то растущие расходы на армию и вооружение в России подрывают экономику и режим в целом.

Таким образом, намекнул собеседник «ФАКТОВ», шансы России повторить судьбу СССР растут.

Полный текст интервью Игоря Эйдмана читайте в статье «Путина сбросят те, кто его туда возносил: Игорь Эйдман о будущем России, Крыма и Донбасса».

Напомним, социолог предрек незавидную участь главе Чечни Рамзану Кадырову после ухода Путина с его поста.

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