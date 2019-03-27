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Если свидание не состоялось или не завершено: легкий и быстрый весенний салат поможет снять обиду
Весна наступает, и вместе с ней нарастает не только авитаминоз, но и томленье чувств, души и тела. Бурлящие гормоны требуют выхода. Хочется прогулок с держанием за руки и объятиями, хочется, чтобы избранник разделил ваши чувства, хочется близости.
— Увы, далеко не всегда наши мечты и ожидания оправдываются — работа, домашние заботы, просто необязательность партнера иногда может испортить настроение всерьез и надолго, — рассказала «ФАКТАМ» сексопсихолог Наталия Ярошенко. — Очень часто мы «заедаем» обиды и испорченное настроение. Конфеты, пирожные, бутерброд с колбасой — и любимые джинсы уже малы, а из-под мини-юбки выглядывают «окорочка».
Между тем можно приготовить вполне безобидный для фигуры салатик, который, кроме всего прочего, позволяет бороться с авитаминозом, легко вписывается в требования Великого поста и заодно помогает «обосновать», почему сегодняшнее свидание было бы нецелесообразным.
На рынках и у бабушек возле остановок уже продается черемша. Купите пару пучков, помойте, порежьте. Добавьте мелко нарезанный апельсин, или пару мандаринов, или грейпфрут (если не возражаете против легкой горчинки), а также небольшую баночку кукурузы, предварительно слив воду. Посолите, полейте растительным маслом (оливковым, подсолнечным, кукурузным, если любите легкую горечь — кунжутным) и сбрызните лимонным (лаймовым) соком или уксусом (лучше бальзамическим или винным). Вместо соли и сока/уксуса можно использовать соевый соус. По желанию добавьте жгучего перца, посыпьте кунжутом и перемешайте.
Этот салат неплохо усваивается, в нем не так много калорий, как в распространенных вариантах «а ну дыхни» с чесноком, майонезом, яйцами и плавленным сыром. В то же время он так же вкусен. А главное — помогает осознать, что чесночный запах черемши на свидании был бы неуместен. В то же время — свидание может состояться и потом, а вот черемша — отойдет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время Великого поста однообразный рацион и недостаток полезных веществ многим даются непросто, но с авитаминозом все же можно справиться. В этом уверен кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.
Простой рецепт постного блюда, которое может стать источником энергии, читайте здесь.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...