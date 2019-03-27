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Украина

Военный призыв-2019: стало известно, сколько украинцев заберут в армию

15:19 27 марта 2019 156
Призывники
Инф. «ФАКТОВ»

Правительство Украины утвердило численность граждан призывников-«срочников», которые пополнят ряды ВСУ в апреле-июне 2019 года — всего их будет 18 752 человека. Решение об этом было принято на заседании Кабмина в среду, 27 марта, сообщает Зеркало Недели.

Из общего числа призывников 9 тысяч человек будут направлены в Вооруженные Силы, 5,152 тысяч — в Национальную гвардию, 4 тысячи — в Государственную пограничную службу и еще 600 человек призывают в Государственную специальную службу транспорта.

Общее финансирование весенней призывной кампании определено в сумме 73,79 млн гривен, а объем расходов на одного призывника — 3935,13 гривен.

Одновременно в 2018 году на службу в ВСУ было принято 27 тысяч «контрактников».

Напомним, в соответствии с указом президента Украины, призыв-2019 на срочную военную службу состоится в апреле — июне и октябре — декабре. Призывать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Тем временем в террористических «республиках» Донбасса еще с начала года действуют ограничения на выезд мужчин «призывного» возраста.

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