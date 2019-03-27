Юрия Деревянко поддержала Федерация защиты прав водителей

Политика

Кандидат в президенты Украины от партии «ВОЛЯ» Юрий Деревянко и общественная организация «Международная федерация защиты прав водителей» подписали Меморандум о взаимодействии и поддержке. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Федерация объявила о поддержке кандидата на пост президента Юрия Деревянко, а Деревянко обязался выполнить условия Меморандума-договора, а в случае его невыполнения — добровольно подать в отставку с поста президента Украины.

Стороны договорились о сотрудничестве с целью отмены позорной и противозаконной практики обвинения и привлечения к ответственности водителей в случае ДТП по надуманным умозаключениями полиции и суда и возвращению водителям презумпции невиновности. Также стороны будут совместно работать над, тем чтобы водители имели возможность обжаловать судебные решения по дорожно-транспортным происшествиям в Верховном суде и получали возмещение материального и морального ущерба за неудовлетворительное состояние дорог и нарушение нормативных сроков дорожно-ремонтных работ.

Глава Федерации защиты прав водителей, правозащитник Владимир Кушнир подчеркнул, что из всех кандидатов в президенты только Юрий Деревянко реально защищает права автомобилистов.

«Деревянко делает это не на словах, а на деле, в отличие от всех других кандидатов президенты», — подчеркнул Владимир Кушнир.

Меморандум-договор открыт для подписания другими общественными организациями, общественными деятелями, политическими партиями, отдельными политиками, депутатами всех уровней и всеми неравнодушными гражданами, которые готовы отстаивать права водителей как участников дорожного движения и стремятся к построению в Украине демократического правового общества.

Напомним, Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты № 9518 и № 9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.

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