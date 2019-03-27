- 19:00 Полиция начала охоту на подозреваемого в убийстве полицейского под Киевом
- 18:57 Мороз снял свою кандидатуру с президентских выборов, потому что так решила партия
- 18:22 Дмитрий Комаров стал пилотом
- 18:22 В ГПУ отреагировали на скандальное видео с признаниями подозреваемого в убийстве Гандзюк
- 18:02 "Грызлов прятал глаза и избегал темы": Россия в Минске вновь отказалась обсуждать обмен пленными
- 17:58 Дания неожиданно отказала России в согласовании маршрута "Северного потока-2"
- 17:53 Юрия Деревянко поддержала Федерация защиты прав водителей
- 17:38 Одесских судей, рассматривающих «дело Труханова», вызвали в НАБУ
- 17:37 Жителям одного из районов Киева предлагают за 500 гривен стать "журналистами" в день выборов
- 17:30 Под Знаменкой нашли скелет девушки, вероятно пропавшей прошлым летом: подробности резонансного дела
Юрия Деревянко поддержала Федерация защиты прав водителей
Кандидат в президенты Украины от партии «ВОЛЯ» Юрий Деревянко и общественная организация «Международная федерация защиты прав водителей» подписали Меморандум о взаимодействии и поддержке. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Федерация объявила о поддержке кандидата на пост президента Юрия Деревянко, а Деревянко обязался выполнить условия Меморандума-договора, а в случае его невыполнения — добровольно подать в отставку с поста президента Украины.
Стороны договорились о сотрудничестве с целью отмены позорной и противозаконной практики обвинения и привлечения к ответственности водителей в случае ДТП по надуманным умозаключениями полиции и суда и возвращению водителям презумпции невиновности. Также стороны будут совместно работать над, тем чтобы водители имели возможность обжаловать судебные решения по дорожно-транспортным происшествиям в Верховном суде и получали возмещение материального и морального ущерба за неудовлетворительное состояние дорог и нарушение нормативных сроков дорожно-ремонтных работ.
Глава Федерации защиты прав водителей, правозащитник Владимир Кушнир подчеркнул, что из всех кандидатов в президенты только Юрий Деревянко реально защищает права автомобилистов.
«Деревянко делает это не на словах, а на деле, в отличие от всех других кандидатов президенты», — подчеркнул Владимир Кушнир.
Меморандум-договор открыт для подписания другими общественными организациями, общественными деятелями, политическими партиями, отдельными политиками, депутатами всех уровней и всеми неравнодушными гражданами, которые готовы отстаивать права водителей как участников дорожного движения и стремятся к построению в Украине демократического правового общества.
Напомним, Деревянко зарегистрировал в парламенте законопроекты № 9518 и № 9519 об упрощении налогообложения транспортных средств и установлении ставки налогообложения 10% от стоимости автомобиля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!