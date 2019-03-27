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Мороз снял свою кандидатуру с президентских выборов, потому что так решила партия
Экс-председатель Верховной Рады, кандидат в президенты от Социалистической партии Александр Мороз передумал участвовать в президентской гонке. Как сообщается на странице политика в Facebook, такое решение было принято из-за вывода о подготовке «бесцеремонной фальсификации выборов».
«Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании — политическом фарсе, смирившись с его сутью», — написал он.
Мороз отметил, что с этого момента его можно не считать кандидатом на пост президента Украины.
Политик прикрепил заявление, которое адресовал Центризбиркому.
Отметим, из-за того, что сроки для снятия кандидатуры с выборов уже прошли, фамилия Мороза останется в избирательном бюллетене.
Напомним, Андрей Садовой, Дмитрий Гнап, Сергей Кривонос, Дмитрий Добродомов и Евгений Мураев также сняли свои кандидатуры с выборов президента.
По мнению экспертов, нынешняя президентская избирательная кампания обещает быть довольно жесткой.
Как сообщали «ФАКТЫ», экс-президент Украины Леонид Кучма не исключает после проведения выборов массовые акции протеста, которые могут организовать недовольные, назвав причиной, в частности, возможные фальсификации.
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