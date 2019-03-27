Происшествия

Полиция начала охоту на подозреваемого в убийстве полицейского под Киевом

Полиция разыскивает мужчину, который нанес смертельные побои участковому офицеру Вышгородской полиции Киевской области.

«Работник Вышгородской полиции, долго не выходил на связь. Нашли коллеги по месту жительства без сознания. К сожалению, медикам, которые прибыли на вызов, не далась спасти жизнь молодому парню», — говорится в сообщении Киевской области.

По предварительным данным, полицейский умер от кровоизлияния в мозг, внутричерепной травмы. Ему было 22 года.

Работники Вышгородской полиции восстановили ход событий. Так, воскресным вечером в одном из баров Вышгородского района произошла драка между отдыхающими. Полицейский, который там тоже отдыхал и находился вне службы, пытался их разнять. В это время кто-то из присутствующих ударил его по голове, от чего мужчина потерял сознание. После того, как его привели в чувство, парень пошел домой.

Работники полиции сразу провели неотложные меры и установили лицо, которое подозревается в совершении данного преступления. Его объявили в розыск.

Как писали «ФАКТЫ», 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами.

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