В Кривом Роге разгорается скандал вокруг истории с избиением полицейских (видео)

Происшествия

16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами. Один из мужчин ударил потерпевшего полицейского охраны и тот упал на тротуар, долго лежал там неподвижно.

Ранее сообщалось, что в Одессе неизвестный ранил ножом офицера полиции, который пытался успокоить шумную компанию.

В Кривом Роге инцидент произошёл возле клуба «Святошин».

Видео инцидента выложил в соцсети депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который молчание руководства полиции Кривого Рога о нападении на правоохранителей посчитал желанием «спустить дело на тормозах».

По его мнению, полицейское начальство пыталось представить драку возле клуба как небольшую потасовку хулиганов с полицией. Из поста Колесника, можно понять, что на место драки также выезжали экипажи патрульной полиции, подразделения «ТОР», но им сообщили о мелком хулиганстве.

«В случае нападения на сотрудника правоохранительных органов, о данном событии сообщают немедленно высшему руководству и принимаются соответствующие меры. То есть это чрезвычайное происшествие уровня страны, как минимум областного главка. Но, по мнению руководителя городской полиции Кривого Рога Романа Ткаченко и руководителя Саксаганского райотдела, все произошло следующим образом: „хулиганы немного потолкались с полицией охраны“ и будто принято решение спустить дело на тормозах — никто никого не бил, никто ни у кого не забирал автоматическое оружие. Никто не пытался убить сотрудника полка, даже следственно-оперативная группа Саксаганского райотдела МВД ничего не увидела», — рассказал Колесник.

«Что происходило на самом деле — видно на видео. Руководство Нацполиции и МВД об этих событиях узнало вчера от меня. Ведь ни рапорта, ни докладной, ни телефонограммы не было — полная тишина. Возмущает меня только одно — ваших коллег убивают, калечат, а реакция руководства Криворожской полиции — скрыть преступление, запугать свидетелей, изъять видео и дальше превращать Кривой Рог на фавелу», — пишет Колесник.

Он добавил, что это только часть видео, полную версию он передал руководству Нацполиции и Министерству внутренних дел.

«Кстати, участковый инспектор наблюдал за всеми событиями и после всего пошел дальше отдыхать в это развлекательное заведение», — добавил депутат горсовета.

Как пишет местный ресурс «Первый Городской», в полиции уже установили личности всех участников потасовки. Двоих задержали. За нападение на сотрудника правоохранительных органов они могут получить до пяти лет тюрьмы. Одному из задержанных уже сообщили о подозрении.

Но инцидент с избиением правоохранителя и непонятным поведением руководства полиции города получил продолжение. Первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook сообщила, что по факту сокрытия данного инцидента руководством Криворожской полиции открыто уголовное производство.

«Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ ЧП в Днепропетровской области — факта умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей, по признакам преступления, предусмотренного ст. 396 ч.1 УК Украины. Досудебное расследование продолжается», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», инцидент с избиением полицейских произошел и в Прикарпатье, где директор школы и учитель физкультуры избили патрульных.

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