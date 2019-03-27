Принц Уильям выступил в защиту Гарри и Меган в споре с королевой

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Британские СМИ сообщили, что принц Уильям выступил в защиту своего брата Гарри в споре с королевой Елизаветой II. Ее Величество, а также принц Чарльз, выступали против того, чтобы Гарри и Меган отделялись от Кенсингтонского дворца, обзаведясь своим «королевским хозяйством» и отдельной командой. Гарри не является наследником трона, поэтому ему совсем не обязательно иметь «собственный двор». Однако Уильям убедил бабушку и отца позволить его младшему брату поступить так, как он хочет, поскольку знает, как много это значит для Гарри. Уильям также считает, что это важно для имиджа королевской семьи.

Как пишет издание Daily Express, в итоге Уильям уговорил Елизавету и Чарльза дать согласие и выделить Гарри и Меган долю побольше от королевского бюджета.

Сообщается также, что Гарри и Меган хотели бы получить полную независимость от дворца, учредив свой собственный «бренд». Однако на это королева уже пойти не могла и наложила вето на подобные планы внука и его супруги. Офис герцога и герцогини Сассекских будет базироваться в резиденции самой Елизаветы II — Букингемском дворце. И деятельность принца и его жены должна согласовываться с Ее Величеством.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Окончательный разрыв: Гарри и Меган Маркл еще больше отделились от Кейт Миддлтон и Уильяма.

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