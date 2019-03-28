Стиль жизни

Кейт Миддлтон и Елизавета II, которые 19 марта впервые вышли в свет вдвоем, снова приняли участие в официальных мероприятиях в один и тот же день, но уже порознь. Так, Ее Величество отправилась в графство Сомерсет, куда она прибыла на своем личном Королевском поезде. Елизавета, которая с детства обожает лошадей, посетила конюшни Manor Farm. И лично покормила коней морковкой. 92-летняя королева выглядела по-весеннему элегантно в светло-зеленом твидовом пальто от ее любимого дизайнера Анджелы Келли и шляпке в тон, украшенной нарциссами. К пальто была приколота бриллиантовая брошь в виде звезды.

Королева также встретилась с местными детьми, а также с тренерами лошадей и жокеями.

Между тем Кейт Миддлтон прибыла в расположенный в графстве Эссекс Гилуэлл-Парк — известный лагерь скаутов, который в этом году отмечает свое столетие. Герцогине Кембриджской рассказали, что теперь в скауты будут принимать детей от четырех-пяти лет. Ранее минимальный возраст участников этой детской и юношеской организации составлял шесть лет. Так что при желании в скауты уже могут подать заявки старший сын Кэтрин — пятилетний принц Джордж, а также ее дочь Шарлотта, которой исполнится четыре года в мае.

37-летняя супруга принца Уильяма лично посадила саженец дуба. А также приняла участие в командных видах работ — в том числе строительстве лодки.

Миддлтон оделась для мероприятия весьма скромно — к тому же, в одежду, в которой уже появлялась на людях ранее. Так, как пишет Daily Mail, на ней были черные облегающие джинсы, красный джемпер J. Crew, куртка цвета хаки от Barbour и ботинки на шнурках от Chloe. На шее у нее был повязан скаутский платок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Меган Маркл хочет нанять учителем музыки для своего ребенка британскую мегазвезду.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter