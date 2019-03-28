27.04 / 27.29 30.39 / 30.84
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Меган Маркл хочет нанять учителем музыки для своего ребенка британскую мегазвезду (фото)

10:25 28 марта 2019 404
Меган и Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Меган Маркл, которая готовится впервые стать матерью в конце апреля, уже присмотрела учителя музыки для своего будущего ребенка. Как сообщает газета The Sun, супруга принца Гарри хочет, чтобы ее отпрыска обучал игре на фортепиано сам Элтон Джон — певец, композитор и пианист, которого многие считают королем британской поп-музыки. По информации издания, Меган уже обратилась к 72-летнему сэру Элтону, который собирается завершать свою концертную деятельность, с соответствующей просьбой. И тот согласился, заявив, что с удовольствием возьмется за дело, когда малыш достаточно подрастет.

Элтон Джон давно считается своим человеком в королевской семье. Он был близко дружен с покойной принцессой Дианой, а также находится в очень теплых отношениях с ее сыновьями Уильямом и Гарри, вместе с которыми он работает над благотворительными проектами.

Элтон Джон, как известно, выступал на вечернем приеме в день свадьбы Меган и Гарри в мае прошлого года. Он исполнил для новобрачных и их гостей четыре песни — после того, как Гарри в шутку обратился к присутствующим: «Кто-нибудь здесь знает, как играть на пианино?».

Ранее «ФАКТЫ» писали. что принц Уильям выступил в защиту Гарри и Меган Маркл в споре с королевой.

Читайте также: Стало известно новое нелестное прозвище, которым персонал дворца называет Меган Маркл.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Киев
+4

Ветер: 2 м/с  С
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины