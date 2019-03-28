Меган Маркл хочет нанять учителем музыки для своего ребенка британскую мегазвезду (фото)

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Меган Маркл, которая готовится впервые стать матерью в конце апреля, уже присмотрела учителя музыки для своего будущего ребенка. Как сообщает газета The Sun, супруга принца Гарри хочет, чтобы ее отпрыска обучал игре на фортепиано сам Элтон Джон — певец, композитор и пианист, которого многие считают королем британской поп-музыки. По информации издания, Меган уже обратилась к 72-летнему сэру Элтону, который собирается завершать свою концертную деятельность, с соответствующей просьбой. И тот согласился, заявив, что с удовольствием возьмется за дело, когда малыш достаточно подрастет.

Элтон Джон давно считается своим человеком в королевской семье. Он был близко дружен с покойной принцессой Дианой, а также находится в очень теплых отношениях с ее сыновьями Уильямом и Гарри, вместе с которыми он работает над благотворительными проектами.

Элтон Джон, как известно, выступал на вечернем приеме в день свадьбы Меган и Гарри в мае прошлого года. Он исполнил для новобрачных и их гостей четыре песни — после того, как Гарри в шутку обратился к присутствующим: «Кто-нибудь здесь знает, как играть на пианино?».

Ранее «ФАКТЫ» писали. что принц Уильям выступил в защиту Гарри и Меган Маркл в споре с королевой.

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