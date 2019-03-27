Политологи прокомментировали призыв Данилюка о поддержке Порошенко и Тимошенко в первом туре

Украина

Политолог Олег Лесной так прокомментировал призыв кандидата в президенты, Александра Данилюка выбирать в первом туре между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, сообщают «Украинские новости»: «Данилюк — это политический Робин Гуд, потому что он откровенно говорит, что у него нет цели выиграть выборы, не надувает щеки. У него есть жизненная позиция, она последовательна — использует свой статус кандидата, чтобы противодействовать российскому реваншу и попыткам вмешательства России в выборы. Он реально понимает, что один из возможных сценариев — это срыв выборов президента. Я считаю его положительным явлением этой избирательной кампании».

По словам Данилюка, прохождение Владимира Зеленского во второй тур скрывает в себе угрозы для целостности государства. Кандидат в президенты Данилюк просит избирателей не допустить этого и призывает других кандидатов в президенты обратиться к своим избирателям с просьбой уже в первом туре выбирать именно между Порошенко и Тимошенко. Сам Данилюк откровенно признается, что не рассчитывает выиграть президентскую гонку, а использует кандидатские возможности для противостояния попыткам российского реванша.

Положительно призывы Данилюка также оценивает политолог Игорь Соловей: «Данилюк строит свою избирательную кампанию на вопросах национальной безопасности, в составе его команды отставные силовики. Поэтому лидерство в рейтингах Зеленского он оценивает как прямую угрозу. В этих условиях показать интересы государства более важными, чем амбиции — демонстрация политической зрелости. Ранее Данилюк заявлял, что трезво оценивает свои шансы, поэтому рассматривает президентскую кампанию как старт на парламентских выборах. Соответственно, это заявление — надежда, что его политическая зрелость сыграет ему в плюс в парламентской кампании».

Не так оптимистично настроен политолог Евгений Магда: «Он имеет право это делать, может агитировать за себя, или других кандидатов, закон это позволяет. Данилюк считает, что есть вероятность пророссийского реванша. Но в целом такая стратегия не нова».

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, специалист по противодействию российской гибридной агрессии Александр Данилюк рассказал, почему договариваться с Россией невозможно.

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