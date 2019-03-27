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Рейтинг кандидатов: Порошенко окончательно оторвался от Тимошенко и наступает на пятки Зеленскому
Действующий президент Украины Петр Порошенко пользуется наибольшим доверием самых социально активных украинцев — в возрасте от 40 до 49 лет (19,8%). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова в период с 21−26 марта. Данные размещены на сайте Центра.
Что касается лидеров гонки, то, по данным социологов Центра Разумкова, первенство остается за шоуменом Владимиром Зеленским, который имеет поддержку 18,8% избирателей, на втором месте — Петр Порошенко (15,7%). А вот лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова отстала от лидеров гонки и набрала только 11,5% голосов. За нее готовы проголосовать в основном избиратели старше 60 лет (17,8%), а также в 50−59 летние (14,5%).
Среди респондентов, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором, Зеленского поддерживает 24,8% украинцев, Порошенко — 22,1%, Тимошенко — 14,8%.
Рейтинг остальных кандидатов не превышает 10%,
В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.
Напомним, согласно данным Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий на выборах ожидается достаточно высокая явка избирателей — 62%.
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