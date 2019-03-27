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В Кропивницком взрыв на АЗС: в домах вылетели стекла, часть города осталась без света (видео)
В Кропивницком взорвалась автозаправочная станция, взрыв спровоцировал масштабный пожар на площади около 200 квадратных метров.
По информации пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области Оксаны Мачак, сигнал о возгорании поступил спасателям в 20:00. Огнем оказались охвачены четыре грузовых автомобиля и около 20 легковушек.
На данный момент на месте инцидента работает 10 единиц техники и до 50 человек личного состава.
Известно как минимум о трех пострадавших, которых госпитализировали.
По состоянию на 20:55 возгорание удалось локализовать, на территории АЗС продолжают гореть пять грузовых автомобилей, 10 легковушек и кровля расположенного рядом двухэтажного здания.
В сети появились фото и видео с места пожара.
Напомним, на днях в Одессе сгорело здание Юридической академии.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.