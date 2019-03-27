Происшествия

В Кропивницком взрыв на АЗС: в домах вылетели стекла, часть города осталась без света (видео)

В Кропивницком взорвалась автозаправочная станция, взрыв спровоцировал масштабный пожар на площади около 200 квадратных метров.

По информации пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области Оксаны Мачак, сигнал о возгорании поступил спасателям в 20:00. Огнем оказались охвачены четыре грузовых автомобиля и около 20 легковушек.

На данный момент на месте инцидента работает 10 единиц техники и до 50 человек личного состава.

Известно как минимум о трех пострадавших, которых госпитализировали.

По состоянию на 20:55 возгорание удалось локализовать, на территории АЗС продолжают гореть пять грузовых автомобилей, 10 легковушек и кровля расположенного рядом двухэтажного здания.

В сети появились фото и видео с места пожара.

Напомним, на днях в Одессе сгорело здание Юридической академии.

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