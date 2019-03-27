Где в Киеве 28 и 29 марта отключат воду из-за ремонтных работ: адреса

Клуб потребителей

В Киеве 28 и 29 марта в связи с профилактическими работами на водопроводных сетях холодную воду отключат в домах по адресам:



28 марта

с 9:00 до 24:00 — по улицам Замковецкая, 5, 31, 33, 35, 43, 62, 68, 70, 74, 80, 84, 90, 90а, 96, 98,10, Старицкого, 2/4, 3а, 5а, 7, 7а, 8,10 (Подольский район);

с 8:00 до 22:00 — по улицам Железнодорожная, 42а, 42б, 46, Полевая, 25а, 27 (Соломенский район);

с 8:30 до 7:30 29 марта — по улицам Каховская, 58/1, 64, 71, Комбинатная, 7, 9, 11/10, 19, 21, Силикатная, 18, 98 (Днепровский район);

29 марта

с 8:00 до 20:00 — по улице Нижнеклюевая, 3 (Соломенский район).

В «Киевводоканале» напоминают о необходимости запастись водой.

Жителям Оболонского района не рекомендуют пользоваться водой из крана в ночь на 29 марта (с 23:00 28 марта до 05:00 29 марта), когда специалисты будут промывать трубопровод. В зону работ попадают улицы Иорданская, Архипенко, Приозерная, Малиновского, проспекты Оболонский (от улицы Малиновского до станции метро «Минская»), Героев Сталинграда, улицы Приречная, Тимошенко.

После окончания профилактических работ воду следует спустить до тех пор, пока она не станет прозрачной на вид и не будет иметь запаха. Тогда ее можно использовать для приготовления пищи и других нужд.

В среду, 27 марта, из-за аварий на сетях воду отключили по адресам:

улица Дорогожицкая, 7 (Шевченковский район);

пр-т Науки, 86, 86а, 88, 90 (Голосеевский район);

улица В. Степанченко, 3, 4, 5, 6, 7 (Святошинский район).

Ориентировочный срок устранения повреждений — одни сутки. Детальнее информацию предоставят в диспетчерской «Киевводоканала» по телефонам 15−81, (044) 200−73−01.

Когда в домах отсутствует вода, многие горожане пользуются бюветами. В прошлом году киевляне потребили около 90 миллионов литров такой воды, сообщает предприятие «Киевводфонд», осуществляющее контроль воды из недр земли. В предприятии отмечают, что киевляне пьют «живую» воду (сеноманского или юрского горизонтов) из 169 бюветов. До 2025 года в столице планируется построить новые артезианские скважины и вернуть в рабочее состояние все 198. Недавно было отремонтировано 30 водных комплексов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «Киевводоканале» объявили о контроле за стоками воды.

Напомним, что с 1 февраля 2019 года в Киеве увеличились тарифы на поставку холодной воды и водоотвод.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter