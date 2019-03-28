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"Плати или выходи": во Львове маршрутчик выгнал школьницу из автобуса
Во Львове разгорается скандал из-за действий водителя маршрутного такси № 17. Так, водитель маршрутки отказался вести девочку в школу, которая забыла деньги и не могла купить билет. И это произошло несмотря на то, что школьница имела право на льготный бесплатный проезд.
«Водитель 17 маршрута, номерной знак ВС 0811АА ты не человек и не мужчина. С начала учебного года дочь ездит по этому маршруту в школу. Всегда, каждый раз оплачивает всю стоимость за проезд (Моя вина, хоть мы многодетная семья и она школьница, я всегда говорила чтобы платила, потому что эти водители тяжело работают…) И это надо было единственный раз забыть деньги и этот немужик выставил ее из автобуса? Или платы, или вышла… Ребенок расплакался, никто не заступился… Не в час пик, девочку? Как так можно, сколько это еще будет продолжаться, кто-то найдет на это все управу? Люди, когда вы уже научитесь быть людьми??» — написала мать девочки в Facebook.
В соцсети очень негативно отнеслись к действиям водителя маршрутки.
«Самое страшное сейчас — это человеческое безразличие. Думаю, что водитель не чувствовал бы себя королем, если бы чоловек 10 ему объяснили, кто он на самом деле… А так мы беззащитны даже перед таким (простите) быдлом», — написала одна из пользователей.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в сети разгорелась жаркая дискуссия вокруг выложенного видео скандала в одной из киевских маршруток. Все началось с того, что мама с ребенком сели в транспортное средство, которое ранее ездило через вокзал, а теперь поменяло маршрут. Женщина потребовала маршрутный лист, на что водитель ответил отказом в грубой форме. Тогда она сорвала документы, которые висели в автобусе, и спрятала к себе в сумку.
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